‘1 गाय-1 भैंस’ पालकर खोला डेयरी बिजनेस, नीमच में 26 साल के लड़के ने कमाए ’30 लाख’

कमल बताते कि शुरुआती दौर में परिवार के कुछ सदस्यों ने निर्णय का विरोध किया, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। मैनें इसी काम को करने की ठानी। बाद में जब डेयरी से सकारात्मक परिणाम मिलने लगे तो परिवार का भरोसा बढ़ता गया। आज पूरा परिवार इस कार्य में सहयोग कर रहा है। पूरी परिवार मिलकर इस काम को कर रहा है। खास यह है कि कमल ने डेयरी व्यवसाय के विस्तार के लिए न तो किसी सरकारी योजना का लाभ लिया और न ही कोई ऋण लिया। अपनी क्षमता के मुताबिक आय को लगाकर और सतत परिश्रम के बल पर ही उन्होंने व्यवसाय को आगे बढ़ाया।