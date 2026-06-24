नीमच में ‘बलराम योजना की 13वीं’ की गले में लटकाए तख्ती किसान पहुंचे कलेक्टोरेट

राशि गबन का लगाया आरोप

जनसुनवाई के दौरान किसान किशोर गुर्जर ने आरोप लगाया कि उनके खेत पर बलराम तालाब निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ था, जिसके लिए उनके नाम पर एक लाख 19 हजार 108 रुपए का भुगतान दर्शाया गया है। जबकि वास्तविकता में उनके बैंक खाते में केवल 15 हजार रुपए ही जमा हुए। किसान ने शेष राशि के कथित गबन की आशंका व्यक्त करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। किशोर गुर्जर ने कलेक्टर को सौंपे आवेदन में आरोप लगाया कि योजना के तहत हुए भुगतान और कार्यों में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों, सरपंच, सचिव एवं अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई किए जाने तथा कथित रूप से हड़पी गई राशि की वसूली की मांग की।