24 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नीमच

नीमच में ‘बलराम योजना की 13वीं’ की गले में लटकाए तख्ती किसान पहुंचे कलेक्टोरेट

किसानों ने हाथ में कटोरा-हांडी लेकर किया अनोखा प्रदर्शन, एफआइआर दर्ज नहीं होने पर कलेक्टोरेट में अनशन की चेतावनी
2 min read
Google source verification

नीमच

image

Mukesh Sharaiya

Jun 24, 2026

Neemuch Breaking News

इस तरह कलेक्टोरेट पहुंचे किसान।

नीमच. जिला मुख्यालय पर मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के विरोध का एक अनोखा नजारा देखने को मिला। ग्राम तुर्किया पंचायत धनगांव के किसान किशोर गुर्जर एवं सामाजिक कार्यकर्ता पंकज तिवारी हाथों में कटोरा और हांडी लेकर कलेक्टोरेट पहुंचे। दोनों ने गले में ‘बलराम योजना की 13वीं’ लिखी तख्तियां लटका रखी थी। योजना में गड़बडिय़ों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए प्रशासन से न्याय की मांग की।

राशि गबन का लगाया आरोप
जनसुनवाई के दौरान किसान किशोर गुर्जर ने आरोप लगाया कि उनके खेत पर बलराम तालाब निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ था, जिसके लिए उनके नाम पर एक लाख 19 हजार 108 रुपए का भुगतान दर्शाया गया है। जबकि वास्तविकता में उनके बैंक खाते में केवल 15 हजार रुपए ही जमा हुए। किसान ने शेष राशि के कथित गबन की आशंका व्यक्त करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। किशोर गुर्जर ने कलेक्टर को सौंपे आवेदन में आरोप लगाया कि योजना के तहत हुए भुगतान और कार्यों में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों, सरपंच, सचिव एवं अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई किए जाने तथा कथित रूप से हड़पी गई राशि की वसूली की मांग की।

‘अस्थि कलश-कटोरा सत्याग्रह’ के साथ अनशन
आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया कि बलराम योजना के कार्य को मनरेगा से जोडकऱ शासन के 8 जनवरी 2020 के निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। किसान ने पूरे प्रकरण की तकनीकी और वित्तीय जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाने की मांग की। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता पंकज तिवारी ने हाथ में हांडी लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि यदि सात दिनों के भीतर मामले में एफआइआर दर्ज नहीं की गई और जांच प्रारंभ नहीं हुई तो वे ‘अस्थि कलश-कटोरा सत्याग्रह’ के साथ कलेक्टोरेट परिसर में आमरण अनशन शुरू करेंगे। कटोरा और हांडी के साथ किया गया यह विरोध प्रदर्शन जनसुनवाई में चर्चा का केंद्र रहा।

विधायक संजय पाठक से डरी पुलिस, नहीं कर रही FIR, जबलपुर हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती

ये भी पढ़ें
Jabalpur High Court takes a strict stance against Vijayraghavgarh MLA Sanjay Pathak

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

24 Jun 2026 11:41 am

Published on:

24 Jun 2026 11:39 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Neemuch / नीमच में ‘बलराम योजना की 13वीं’ की गले में लटकाए तख्ती किसान पहुंचे कलेक्टोरेट

बड़ी खबरें

View All

नीमच

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नीमच जिले में लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत को तैयार ‘छोटी गंगाजी’

Neemuch Breaking News
नीमच

MP में बीजेपी विधायक को जनता ने घेरा, लगाए ”चोर-चोर” के नारे, नीमच से वीडियो वायरल

Angry Villagers Protest Against BJP MLA Video over unfulfilled promises
नीमच

Missing Girl: पिता ने बस में बैठाया फिर रहस्यमयी ढंग से लापता हुई बेटी, नीमच में 7 दिन बाद मिला युवती का कंकाल

neemuch
नीमच

‘1 गाय-1 भैंस’ पालकर खोला डेयरी बिजनेस, नीमच में 26 साल के लड़के ने कमाए ’30 लाख’

Young farmer Kamal Rawat: दूध डेयरी पर मिली काम करने की प्रेरणा (Photo Source - Patrika)
नीमच

Land Dispute: नीमच में तीन फीट जमीन के लिए भाई-भाभी की हत्या

neemuch
नीमच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.