विधायक संजय पाठक से डरी पुलिस, नहीं कर रही FIR, जबलपुर हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती

Sanjay Pathak - विजयराघवगढ़ से भाजपा विधायक संजय पाठक के खिलाफ कथित मानहानिकारक बयानों के मामले में मप्र हाईकोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है। कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। केस में अगली सुनवाई अब दो सप्ताह बाद होगी। हाईकोर्ट में विधायक संजय पाठक के खिलाफ कटनी निवासी आर्म्स डीलर नाजिम खान की तरफ से याचिका दायर की गई है। इसमें कहा कि विधायक संजय पाठक ने नाजिम के स्टॉक से 14 हजार कारतूस गायब होने सहित अनेक निराधार आरोप लगाए। याचिकाकर्ता ने इसके विरोध में विधायक के खिलाफ पुलिस को शिकायत की लेकिन एफआइआर दर्ज नहीं की गई।