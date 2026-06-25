25 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नीमच

नीमच जिले में नशा कारोबार पर करारी चोट, 40 टन मादक पदार्थ किया नष्ट

सीबीएन ने 40 टन से अधिक मादक पदार्थों का किया रिकॉर्ड विनष्टीकरण, बड़ी खबर है फ्लायर लग जाए तो बेहतर रहेगा, 29 प्रकरणों में जब्त नशीले पदार्थ नष्ट, 37.649 किलो अफीम भेजी जाएगी फैक्ट्री
2 min read
Google source verification

नीमच

image

Mukesh Sharaiya

Jun 25, 2026

Neemuch Breaking News

मादक पदार्थ नष्ट कराते हुए सीबीएन अधिकारियों की टीम।

नीमच. मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध व्यापार के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) मध्य प्रदेश इकाई ने बुधवार को लगभग 40 टन से अधिक मादक पदार्थों एवं मन:प्रभावी औषधियों का रिकॉर्ड स्तर पर विनष्टीकरण किया। यह कार्रवाई अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री में उच्च स्तरीय ड्रग डिस्पोजल समिति की निगरानी में की गई।

फैक्ट फाइल
29 प्रकरणों में जब्त 40 टन से अधिक मादक पदार्थ नष्ट
21 हजार 521 किलोग्राम 150 ग्राम से अधिक पोस्ता भूसा और 8 हजार 555 किलोग्राम अफीम ब्लैक सीड्स
15 किलो हेरोइन और 44.755 किलो मेफेड्रोन का भी विनष्टीकरण
67 हजार से अधिक कोडीन सिरप बोतलें और लाखों नशीली गोलियां नष्ट
37.649 किलो अफीम फैक्ट्री में जमा कराई जाएगी

29 प्रकरणों में जब्त मादक पदार्थ किया नष्ट
सीबीएन अधिकारियों के अनुसार 29 प्रकरणों में जब्त मादक पदार्थों को एनडीपीएस अधिनियम 1985 एवं भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित तरीके से नष्ट किया गया। विनष्टीकरण के दौरान मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। विनष्ट किए गए मादक पदार्थों में 21,521.150 किलोग्राम पोस्ता भूसा, 8,555 किलोग्राम अफीम ब्लैक सीड्स, 15 किलोग्राम हेरोइन, 44.755 किलोग्राम मेफेड्रोन, 352 ग्राम ब्राउन शुगर तथा 631 ग्राम अल्प्राजोलम पाउडर शामिल है। इसके अलावा 67,346 बोतल कोडीन फॉस्फेट सिरप, 1 लाख 39 हजार 260 ट्रामाडोल टैबलेट, 1 लाख 04 हजार 495 पेंटाजोसिन इंजेक्शन, 1 लाख 47 हजार 095 लाख बुप्रेनॉर्फिन एम्प्यूल्स, 1 लाख 95 हजार 380 लोराजेपाम टैबलेट, 1 लाख 83 हजार 200 क्लोनाजेपाम टैबलेट तथा 1 लाख 61 हजार 800 अल्प्राजोलम टैबलेट सहित अन्य मन:प्रभावी औषधियों का भी विनष्टीकरण किया गया।

साढ़े 37 किलो अफीम भेजी जाएगी फैक्ट्री
सीबीएन अधिकारियों ने बताया कि 8 अन्य प्रकरणों में जब्त कुल 37.649 किलोग्राम अफीम को नियमानुसार जमा कराने के लिए अफीम फैक्ट्री नीमच भेजा जाएगा। अधिकारियों के अनुसार जब्त मादक पदार्थों का समयबद्ध विनष्टीकरण इन पदार्थों के दोबारा दुरुपयोग की संभावनाओं को समाप्त करता है। समाज को नशे की बुराइयों से मुक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सीबीएन अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध व्यापार के विरुद्ध उसकी कार्रवाई आगे भी शून्य सहिष्णुता (जीरो टॉलरेंस) की नीति के तहत लगातार जारी रहेगी। ब्यूरो ने नशा मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने तथा युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ अभियान जारी रखने का संकल्प दोहराया।

एमपी में भी लखनऊ जैसा हादसा, ब्यावरा के कोचिंग सेंटर के नीचे लगी आग, मची अफरातफरी

ये भी पढ़ें
MP Coaching center fire News (सोर्स: पत्रिका फोटो)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Jun 2026 11:31 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Neemuch / नीमच जिले में नशा कारोबार पर करारी चोट, 40 टन मादक पदार्थ किया नष्ट

बड़ी खबरें

View All

नीमच

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नीमच में अजयसिंह ने कहा मुख्यमंत्री हों या मंत्री, गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करने पर हो कार्रवाई

Neemuch Breaking News
नीमच

केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की देश में सबसे बड़ी कार्रवाई, नीमच में 200 करोड़ की ड्रग्स आग के हवाले

Central Bureau of Narcotics Action
नीमच

नीमच में ‘बलराम योजना की 13वीं’ की गले में लटकाए तख्ती पहुंचे कलेक्टोरेट

Neemuch Breaking News
नीमच

नीमच जिले में लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत को तैयार ‘छोटी गंगाजी’

Neemuch Breaking News
नीमच

MP में बीजेपी विधायक को जनता ने घेरा, लगाए ”चोर-चोर” के नारे, नीमच से वीडियो वायरल

Angry Villagers Protest Against BJP MLA Video over unfulfilled promises
नीमच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.