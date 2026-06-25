नीमच जिले में नशा कारोबार पर करारी चोट, 40 टन मादक पदार्थ किया नष्ट

29 प्रकरणों में जब्त मादक पदार्थ किया नष्ट

सीबीएन अधिकारियों के अनुसार 29 प्रकरणों में जब्त मादक पदार्थों को एनडीपीएस अधिनियम 1985 एवं भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित तरीके से नष्ट किया गया। विनष्टीकरण के दौरान मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। विनष्ट किए गए मादक पदार्थों में 21,521.150 किलोग्राम पोस्ता भूसा, 8,555 किलोग्राम अफीम ब्लैक सीड्स, 15 किलोग्राम हेरोइन, 44.755 किलोग्राम मेफेड्रोन, 352 ग्राम ब्राउन शुगर तथा 631 ग्राम अल्प्राजोलम पाउडर शामिल है। इसके अलावा 67,346 बोतल कोडीन फॉस्फेट सिरप, 1 लाख 39 हजार 260 ट्रामाडोल टैबलेट, 1 लाख 04 हजार 495 पेंटाजोसिन इंजेक्शन, 1 लाख 47 हजार 095 लाख बुप्रेनॉर्फिन एम्प्यूल्स, 1 लाख 95 हजार 380 लोराजेपाम टैबलेट, 1 लाख 83 हजार 200 क्लोनाजेपाम टैबलेट तथा 1 लाख 61 हजार 800 अल्प्राजोलम टैबलेट सहित अन्य मन:प्रभावी औषधियों का भी विनष्टीकरण किया गया।