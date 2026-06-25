एमपी में भी लखनऊ जैसा हादसा, ब्यावरा के कोचिंग सेंटर के नीचे लगी आग, मची अफरातफरी

Biaora Fire- एमपी में भी लखनऊ जैसा हादसा हुआ है। यहां का एक कोचिंग सेंटर लाक्षागृह बन गया, नीचे से आग से घिर गया। ब्यावरा में यह घटना घटी। यहां नीचे आग लग गई जिससे अफरातफरी मच गई। राजगढ़ जिले के ब्यावरा में एक व्यावसायिक इमारत में तड़के करीब 4:30 बजे अचानक भयंकर आग लग गई। यहां नटानी कैफे होटल और ऊपरी मंजिलों पर कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी संचालित हो रहीं हैं। दमकल की गाड़ियों ने समय पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया जिससे कोई जनहानि तो नहीं हुई लेकिन संपत्ति जलकर खाक हो गई। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है।