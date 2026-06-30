शिकार कर खेत में आराम कर रहा था 10 फीट का अजगर, राजगढ़ में किसान ने देखा तो निकल पड़ी चीख

ग्रामीणों के अनुसार अजगर पहले ही किसी छोटे जानवर को निगल चुका था, जिसके कारण उसका पेट फूला हुआ दिखाई दे रहा था। भारी शरीर के कारण वह धीमी गति से खेत में सरक रहा था। अजगर के आबादी के नजदीक पहुंचने से लोगों में डर का माहौल बन गया। सुबह करीब 9 बजे घटना की सूचना पर करनवास थाने के डायल-112 और देहात टीम के साथ ब्यावरा का एक वन कर्मी मौके पर पहुंचा। वनकर्मी घिसालाल और करनवास डायल-112 के पायलट अंकित यादव और देहात के कपिल यादव ने स्थानीय स्तर पर उपलब्ध साधनों और बोरी की मदद से करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ा। टीम ने सूझबूझ और सावधानी के साथ अजगर को सुरक्षित काबू में कर लिया। अजगर के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।