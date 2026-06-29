29 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजगढ़

घर-घर से प्लास्टिक कचरा बटोरकर शहर संवार रहीं एमपी के ब्यावरा की महिलाएं, PM ने ‘मन’ से की जमकर तारीफ

PM Modi Praised MP Women: मध्य पदेश की ब्यावरा की महिलाओं की शहर को संवारने की अनूठी मुहिम की राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा, पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में प्लास्टिक के कचरे से शहर का सौंदर्य बढ़ाने का काम कर रहीं महिलाओं और अन्य लोगों की तारीफ...
2 min read
Google source verification

राजगढ़

image

Sanjana Kumar

image

लक्ष्मीनारायण यादव

Jun 29, 2026

PM Modi praised mp women campaign oin Mann Ki baat

PM Modi praised mp women campaign oin Mann Ki baat: प्लास्टिक के कचरे को रिसाइकल कर शहर की सूरत बदल रहीं एमपी के व्यावरा की महिलाओं को पीएम ने दी बधाई। (फोटो सोर्सछ मुहिम चलाने वाला ग्रुप- पत्रिका, पीएम मोदी- PM modi FB Page)

PM Modi Praised MP Women: ब्यावरा की महिलाएं घर संभालने के साथ शहर भी संवार रही हैं। सड़कों से प्लास्टिक कचरा बटोरकर उसे ईको-ब्रिक में बदलने वालीं महिलाओं की मेहनत राष्ट्रीय पहचान बन चुकी है। कभी ताने सुनती थी, अब उनके पहल की सराहना रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम में की।

गाय को पॉलिथिन खाते देखा तो आया आइडिया

अभियान की शुरुआत आरएसएस से जुड़े अनिल कुशवाह ने 26 जनवरी को की। उन्होंने गाय को पॉलीथीन खाते देखा तो संघ के पंच परिवर्तन से प्रेरणा लेकर ठाना ह्रश्वलास्टिक खुले में नहीं रहने देंगे। महिलाओं को अभियान से जोड़ा। 5 माह में 200 किलो प्लास्टिक रीसायकल किया। नगरपालिका के जरिए प्लास्टिक जुटाने डस्टबिन लगाए।

अब 50 महिलाओं ने संभाली कमान

शुरुआत में 4-5 महिलाओं (PM Modi Praised MP Women campaign) ने साथ दिया। धीरे-धीरे संख्या बढ़ी। अब पिंकी मालवीय, सुमन कुशवाह समेत 50 सदस्यीय टीम मुहिम में जुटी है। युवा भी इससे जुड़ रहे हैं। महिलाएं घर-घर जाकर प्लास्टिक-पॉलीथीन और खाली बोतलें जमा करती हैं। लोगों को सूखा-गीला कचरा अलग रखने के लिए जागरूक करती हैं।

पीएम ने मन की बात कार्यक्रम में की तारीफ, जानें क्या बोले नरेंद्र मोदी

''ब्यावरा की बहनों (PM Modi Praised MP Women in Mann Ki Baat) ने प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। इनके प्रयासों से प्लास्टिक को ईको-ब्रिक्स में बदला जाने लगा। इन्हीं ईकोब्रिक्स से सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाया जा रहा है। मैं बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं।''

कचरे से 'कंचन' तक (PM Modi Praised MP Women work)

- पॉलीथीन को खाली बोतलों में भरकर ईको-ब्रिक्स बना रहे।

-इन ईको-ब्रिक्स का शहर के पार्क, गार्डन बॉर्डर और सजावटी संरचनाओं में उपयोग किया जा रहा है।

- हर घर से प्लास्टिक कचरा बटोरकर उसे रीसायकल किया जा रहा है। इसके बाद इससे ट्री-गार्ड, कुर्सी, बैंच, रॉड, डस्टबिन भी बनाए जा रहे हैं।

आसान नहीं थी मुहिम की शुरुआत

मुहिम की शुरुआत आसान नहीं थी। लोग कहते थे, इस(PM Modi Praised MP Women Eco Friendly Work) से क्या होगा, पर भरोसा था। एक बॉटल में 250-300 ग्राम पॉलिथीन आती है। इससे ईंट ठोस होती है।

-अनिल कुशवाह, पर्यावरण प्रेमी

बच्चों की इम्यूनिटी पर भारी सोने की बढ़तीं कीमतें, आयुर्वेद इलाज महंगा, स्वर्ण भस्म की रेट दोगुनी

ये भी पढ़ें
Gold Price Effect on Ayuvedic Medicine

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

29 Jun 2026 09:56 am

Published on:

29 Jun 2026 09:54 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / घर-घर से प्लास्टिक कचरा बटोरकर शहर संवार रहीं एमपी के ब्यावरा की महिलाएं, PM ने ‘मन’ से की जमकर तारीफ

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘अपना मोबाइल दिखा’, पुलिसकर्मी का चुका ट्रांसफर, फिर भी ब्यावरा के दुकान में घुसकर मालिक से जबरन मांगा फोन

businessman accuses byawara police illegal mobile check controversy
राजगढ़

‘मेरा काम कर… नहीं तो मार डालूंगा’, भाजपा नेता ने इंजीनियर को दी धमकी, राजगढ़ में केस दर्ज

BJP Leader Death Threat to engineer fir registerd against Sunil Nainavad
राजगढ़

रात 9.20 बजे तक छिपा बैठा था सांप, राजगढ़ में ‘मम्मी-पापा’ को रुला गया 5 साल का विराट

snake bite: मासूम को सांप ने काट लिया (Photo Source - Patrika)
राजगढ़

पैर को गर्म तार से जलाया, बांधकर पीटा लाठी-डंडे से पीटा, राजगढ़ में युवक को तालिबानी सजा

rajgarh theft case villagers burn theif leg with hot wire beat him aggressively
राजगढ़

एमपी में भी लखनऊ जैसा हादसा, ब्यावरा के कोचिंग सेंटर के नीचे लगी आग, मची अफरातफरी

MP Coaching center fire News (सोर्स: पत्रिका फोटो)
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.