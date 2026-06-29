घर-घर से प्लास्टिक कचरा बटोरकर शहर संवार रहीं एमपी के ब्यावरा की महिलाएं, PM ने ‘मन’ से की जमकर तारीफ

''ब्यावरा की बहनों (PM Modi Praised MP Women in Mann Ki Baat) ने प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। इनके प्रयासों से प्लास्टिक को ईको-ब्रिक्स में बदला जाने लगा। इन्हीं ईकोब्रिक्स से सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाया जा रहा है। मैं बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं।''