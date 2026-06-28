‘अपना मोबाइल दिखा’, पुलिसकर्मी का चुका ट्रांसफर, फिर भी ब्यावरा के दुकान में घुसकर मालिक से जबरन मांगा फोन

जानकारी के अनुसार बस स्टैंड के समीप दुकान संचालित करने वाले आशीष गुप्ता की दुकान पर रविवार को दो पुलिसकर्मी पहुंचे थे। व्यापारी का कहना है कि पुलिसकर्मियों ने उनका मोबाइल देखने की बात कही। इस पर उन्होंने पूछा कि आखिर किस आधार पर मोबाइल की जांच की जा रही है और वे दुकान के भीतर किस उद्देश्य से पहुंचे हैं। व्यापारी ने पुलिसकर्मियों से यह भी कहा कि वे कोई अवैध गतिविधि या सट्टा संचालन नहीं कर रहे हैं, ऐसे में मोबाइल जांच का आधार स्पष्ट किया जाए। फिलहाल व्यापारी की शिकायत पुलिस अधीक्षक तक पहुंच चुकी है। ऐसे में अब यह देखना होगा कि मोबाइल जांच की कार्रवाई नियमानुसार थी या नहीं और तबादले के बाद भी ब्यावरा में मौजूद आरक्षक की भूमिका क्या थी। पूरे घटनाक्रम ने शहर में चर्चा का विषय बना दिया है।