पैर को गर्म तार से जलाया, बांधकर पीटा लाठी-डंडे से पीटा, राजगढ़ में युवक को तालिबानी सजा

कालीपीठ थाना प्रभारी जितेंद्र अजनारे ने बताया कि वृद्धा की शिकायत पर गोविंद वर्मा के खिलाफ घर में घुसकर लूट का मामला दर्ज किया गया है और उसके कब्जे से चांदी की पायल भी बरामद कर ली गई है। वहीं, गोविंद वर्मा (22) की रिपोर्ट पर देवराज पिता कालूजी, लखन पिता हिंदूसिंह, रामबाबू पिता जगन्नाथ और सुमन पिता पर्वतसिंह सौंधिया सभी निवासी खारपरस के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज, धमकी और एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है पुलिस के अनुसार पूरे घटनाक्रम की जांच एसडीओपी स्तर पर की जा रही है और वायरल वीडियो के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान भी की जा रही है।