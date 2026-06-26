‘मेरा काम कर… नहीं तो मार डालूंगा’, भाजपा नेता ने इंजीनियर को दी धमकी, राजगढ़ में केस दर्ज

दूसरी ओर, सुनील नैनावत ने आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि उन्होंने केवल स्वीकृत सुदूर सड़कों की फाइलें आगे बढ़ाने को कहा था। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होने पर सच्चाई सामने आ जाएगी। भाजपा समर्थित जनपद अध्यक्ष सीमा नैनावत ने कहा कि उनके पति निर्दोष हैं। उन्होंने किसी अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया। उन्हें बेवजह इस मामले में आरोपी बनाया गया है। सुनील ने बताया कि खिलचीपुर जनपद की पंचायतों में करीब तीन करोड़ रुपए की लागत से 15 सुदूर सड़कें स्वीकृत हुई हैं। इनमें ग्राम पंचायत चितावलिया, बाजरोन और लसुलड़ी की सुदूर सड़क निर्माण की फाइलें आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रभारी सहायक यंत्री को चर्चा के लिए जनपद अध्यक्ष के चेंबर में बुलाया था। उन्होंने कहा कि चर्चा के दौरान सहायक यंत्री ही बहस करने लगे और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया