चलती ट्रेन में युवक की बिगड़ी तबीयत, तीन स्टेशन बाद ब्यावरा में मिली मदद, मौत

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ निवासी धर्मेंद्र पटेल (33), पिता मोतीचंद पटेल की ट्रेन यात्रा के दौरान तबीयत बिगड़ने से मौत हुई है। धर्मेंद्र अहमदाबाद में नौकरी करते थे और कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज भी जारी था। स्वास्थ्य में सुधार न होने पर वह घर लौट रहे थे। साथ आ रहे धर्मेंद्र के चचेरे भाई जामवंत ने बताया कि 1 जुलाई की रात करीब 11 बजे साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से सवार हुए। उनके साथ उनके चचेरे भाई और बुआ का लड़का योगेश भी मौजूद थे। यात्रा के दौरान शुरुआत में उनकी हालत सामान्य थी। गुरुवार तड़के करीब 5 बजे धर्मेंद्र ट्रेन में सो गए, लेकिन इसके बाद वह दोबारा नहीं उठे। सुबह करीब 9. 30 बजे के आसपास उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें खून की उल्टी होने लगी। यह घटना शाजापुर के आसपास हुई।