नीमच जिले में पुलिस की एक रात में बदमाशों की धरपकड़ से फैली दहशत

180 वाहनों की जांच कर साढ़े 23 हजार वसूले

कॉम्बिंग गश्त के दौरान जिलेभर में 12 स्थानों पर संयुक्त वाहन चेकिंग पॉइंट स्थापित किए गए, जहां 180 से अधिक वाहनों की जांच की गई। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 52 वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए 23 हजार 600 रुपए का समन शुल्क वसूला गया। वहीं शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत भी कार्रवाई की गई। पुलिस ने 112 सक्रिय निगरानी बदमाशों और 4 जिला बदर अपराधियों की औचक जांच कर उनके निवास, गतिविधियों और आजीविका के स्रोतों की जानकारी एकत्र कर रिकॉर्ड अपडेट किया। महिला संबंधी अपराधों में संलिप्त चार आदतन अपराधियों की भी विशेष निगरानी की गई। अभियान में राजपत्रित अधिकारियों, थाना एवं चौकी प्रभारियों सहित भारी पुलिस बल ने संयुक्त रूप से कार्रवाई में शामिल रहा।