नीमच जिले का युवक पत्रकार बन कर रहा था अफीम की तस्करी, हरियाणा में धराया

पुलिस को चकमा देने के लिए अपनाए हथकंडे

हरियाणा पुलिस ने एक खुफिया सूचना के आधार पर नाकाबंदी कर एक लग्जरी कार से भारी मात्रा में अफीम बरामद की है। जब्त अफीम की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 70 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने एक महिला सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में फातेहाबाद हरियाणा की एएसपी दिव्यांशी सिंगला ने बताया कि अफीम तस्करी में गिरफ्तार दोनों तस्करों ने पुलिस की नजरों से बचने के लिए पूरे हथकंडे अपनाए थे। उन्होंने तस्करी के लिए एक दिल्ली नंबर की लग्जरी कार का इस्तेमाल किया, ताकि किसी को शक न हो। इसके साथ ही, पुलिस चेकिंग से बचने के लिए मुख्य आरोपी ने अपने साथ एक महिला को भी गाड़ी में बिठा रखा था। महिला की कार में मौजूदगी से ऐसा प्रतीत हो कि कोई परिवार सफर कर रहा है। हालांकि, अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जांच में दोनों के बीच ऐसा कोई पारिवारिक संबंध सामने नहीं आया है। महिला केवल तस्करी के इस खेल में पुलिस को गुमराह करने के लिए सह-यात्री बनी हुई थी।