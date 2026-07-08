8 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नीमच

नीमच में मादक पदार्थ तस्करों और सीबीएन के बीच गोलीबारी

भारी फायरिंग के बीच सीबीएन की बड़ी कार्रवाई, सवा टन डोडाचूरा व अफीम जब्त, तस्कर फरार, स्पोर्टिंग राइफल, दो जीवित कारतूस और पांच खाली खोखे भी जब्त
2 min read
Google source verification

नीमच

image

Mukesh Sharaiya

Jul 08, 2026

Neemuch Breking News

तस्करों की छोड़ी गई बंदूक।

नीमच. नीमच जिले में मादक पदार्थ तस्करों के हौंसले काफी बढ़ गए हैं। अब बचाव के लिए खुलकर हथियारों का उपयोग करने लगे हैं। जब तस्करों केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) की टीम ने घेरा तो ताबड़ तोड़ फायरिंग कर दी। सुरक्षा की दृष्टि से सीबीएन टीम मुस्तैद थी। इसके चलते अनहोनी नहीं हुई।

रोकने का प्रयास करते ही शुरू कर दी फायरिंग

मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सीबीएन की मध्यप्रदेश इकाई ने सोमवार की देर रात एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए भारी मात्रा में अवैध डोडाचूरा और अफीम जब्त की है। कार्रवाई के दौरान तस्करों और सीबीएन की विशेष निरोधक टीम के बीच फायरिंग भी हुई। जवाबी कार्रवाई में वाहन के टायर को निशाना बनाकर उसे रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। सीबीएन के अनुसार विशेष गुप्त सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग के पिकअप वाहन में भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थों का परिवहन किया जा रहा है। सूचना के आधार पर सीबीएन की विशेष टीम ने मध्यप्रदेश में मलखेड़ा फंटा के पास घेराबंदी कर वाहन को रोकने की योजना बनाई। कुछ समय बाद संदिग्ध पिकअप वाहन मौके पर पहुंचा। टीम ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वाहन में सवार चालक और उसके साथी ने बेरिकेडिंग तोड़ते हुए तेज गति से वाहन भगा दिया। पीछा करने पर आरोपियों ने सीबीएन दल पर लगातार फायरिंग शुरू कर दी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर आत्मरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के उद्देश्य से सीबीएन टीम ने नियंत्रित जवाबी कार्रवाई करते हुए वाहन के पिछले टायर को निशाना बनाया, जिससे टायर क्षतिग्रस्त हो गया। टायर पंचर होने के बावजूद तस्करों ने वाहन नहीं रोका और लगभग 8 किलोमीटर तक वाहन दौड़ाते रहे। आखिरकार ग्राम दुदारसी स्थित बालाजी रेस्टोरेंट के सामने वाहन रुक गया। इसके बाद दोनों आरोपी वाहन छोडकऱ भाग निकले। फरार होने से पहले उन्होंने सीबीएन टीम पर पिस्टल से फायरिंग भी की।

64 कट्टों में मिला 1.349 टन डोडाचूरा

वाहन की तलाशी लेने पर उसमें रखे 64 काले प्लास्टिक के कट्टों से कुल 1 हजार 349.910 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा तथा 0.580 किलोग्राम अफीम बरामद हुई। इसके अलावा वाहन से एक .315 बोर स्पोर्टिंग राइफल, दो जीवित कारतूस और पांच खाली खोखे भी जब्त किए गए। सीबीएन ने आवश्यक वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जब्त डोडाचूरा, अफीम, पिकअप वाहन, राइफल, दो जीवित कारतूस और पांच खाली खोखों को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीएस एक्ट) के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया है। सीबीएन ने बताया कि मामले की विस्तृत विवेचना जारी है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और उनकी तलाश तेज कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि तस्करों के पूरे नेटवर्क का भी पता लगाया जा रहा है।

ब्रेक की जगह दबाया एक्सीलेटर, ग्रेटर नोएडा में कार सीख रही महिला ने पांच बच्चों को मारी टक्कर, पुलिस ने लिया हिरासत में

ये भी पढ़ें
Greater Noida Children Hit by Car

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

08 Jul 2026 12:31 pm

Published on:

08 Jul 2026 11:30 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Neemuch / नीमच में मादक पदार्थ तस्करों और सीबीएन के बीच गोलीबारी

बड़ी खबरें

View All

नीमच

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नीमच में शिक्षा के मंदिर में मैडम के सेल्फी शौक ने बिगाड़ा माहौल

Neemuch Breaking News
नीमच

नीमच जिले में पुलिस की एक रात में बदमाशों की धरपकड़ से फैली दहशत

Neemuch Breaking News
नीमच

नीमच जिले का युवक पत्रकार बन कर रहा था अफीम की तस्करी, हरियाणा में धराया

Neemuch Breaking News
नीमच

गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर ‘अफीम तस्करी’ कर रहा था नीमच का यूट्यूबर, 70 लाख की अफीम जब्त

Opium smuggling mp: 70 लाख की अफीम जब्त (Photo Source - Patrika)
नीमच

नीमच जिले को सीधे दिल्ली और मुम्बई से जोड़ेगी नई रेल परियोजना

Neemuch Breaking News
नीमच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.