नीमच में मादक पदार्थ तस्करों और सीबीएन के बीच गोलीबारी

मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सीबीएन की मध्यप्रदेश इकाई ने सोमवार की देर रात एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए भारी मात्रा में अवैध डोडाचूरा और अफीम जब्त की है। कार्रवाई के दौरान तस्करों और सीबीएन की विशेष निरोधक टीम के बीच फायरिंग भी हुई। जवाबी कार्रवाई में वाहन के टायर को निशाना बनाकर उसे रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। सीबीएन के अनुसार विशेष गुप्त सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग के पिकअप वाहन में भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थों का परिवहन किया जा रहा है। सूचना के आधार पर सीबीएन की विशेष टीम ने मध्यप्रदेश में मलखेड़ा फंटा के पास घेराबंदी कर वाहन को रोकने की योजना बनाई। कुछ समय बाद संदिग्ध पिकअप वाहन मौके पर पहुंचा। टीम ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वाहन में सवार चालक और उसके साथी ने बेरिकेडिंग तोड़ते हुए तेज गति से वाहन भगा दिया। पीछा करने पर आरोपियों ने सीबीएन दल पर लगातार फायरिंग शुरू कर दी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर आत्मरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के उद्देश्य से सीबीएन टीम ने नियंत्रित जवाबी कार्रवाई करते हुए वाहन के पिछले टायर को निशाना बनाया, जिससे टायर क्षतिग्रस्त हो गया। टायर पंचर होने के बावजूद तस्करों ने वाहन नहीं रोका और लगभग 8 किलोमीटर तक वाहन दौड़ाते रहे। आखिरकार ग्राम दुदारसी स्थित बालाजी रेस्टोरेंट के सामने वाहन रुक गया। इसके बाद दोनों आरोपी वाहन छोडकऱ भाग निकले। फरार होने से पहले उन्होंने सीबीएन टीम पर पिस्टल से फायरिंग भी की।