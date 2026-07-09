यात्रियों की सुविधा के लिए अब रेलवे स्टेशन के पूछताछ केंद्र संचालित होंगे ठेके पर

20 जुलाई से इन काउंटरों का संचालन शुरू

मंडल के पूछताछ केंद्र संचालन की व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। रतलाम मंडल के रेलवे स्टेशनों के पूछताछ काउंटर ठेके पर संचालित होंगे। इसके लिए हैदराबाद की एक फर्म को जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह फर्म 20 जुलाई से इन काउंटरों का संचालन शुरू करेगी। रतलाम मंडल के अंतर्गत उज्जैन, रतलाम, देवास, डॉ. अंबेडकर नगर, नागदा, नीमच, चित्तौडगढ़़, दाहोद, इंदौर के रेलवे स्टेशनों पर पूछताछ केंद्र संचालन एवं प्रबंधन के लिए विभिन्न फर्मों से निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। इसमें हैदराबाद की कंपनी को लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) भी जारी कर दिया गया है। इन केंद्रों पर कुल 39 आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी, जो तीन शिफ्टों में 24 घंटे यात्रियों को सेवाएं उपलब्ध कराएंगे।