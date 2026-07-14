दसवीं फेल झोलाछाप डॉक्टर कर रहा था उपचार, मासूम की गई जान

ड्रिप चढ़ाने से अत्यधिक बिगड़ी तबीयत

जानकारी देते हुए परिजनों और ग्रामीणों ने बताया कि अंसार पिता शाहिद मेव 14 वर्ष निवासी माता खेड़ा ग्राम पंचायत फुसरिया 8 जुलाई को सिंगोली स्थित श्री धाकड़ क्लिनिक पर अपनी मां का इलाज करवाने के लिए आया था। इस दौरान उसे भी हाथ-पैर दर्द और बुखार महसूस हुआ तो उसने क्लिनिक संचालक से गोली देने को कहा। झोलाछाप डॉ. विनोद धाकड़ ने लालच के चलते उसे गोली देने के बजाय बॉटल लगा दी। ड्रिप लगाने के थोड़ी देर बाद ही अंसार की हालत ज्यादा बिगडऩे लगी तो विनोद धाकड़ ने परिजनों को उसे आगे ले जाने को कहा। परिजन उसे भीलवाड़ा राजस्थान के एक हॉस्पिटल में ले गए। वहां डॉक्टर को पूरी घटना से अवगत करवाया। भीलवाड़ा के डॉक्टर ने अंसार को दी गई दवा की जानकारी लेने के लिए विनोद धाकड़ को फोन लगाया तो उसने फोन रिसीव ही नहीं किया। परिजनों ने जैसे तैसे संपर्क कर दी गई दवा की जानकारी ली लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंसार जीवन की जंग हारते हुए झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही की भेंट चढ़ चुका था। हालांकि परिजनों ने पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई और न ही अंसार का पोस्टमार्टम करवाया। 11 जुलाई को परिजनों द्वारा स्वास्थ्य विभाग आवेदन देकर पूरी घटना से अवगत कराया। यह भी बताया कि डॉ. धाकड़ द्वारा गलत बोतल और गलत इंजेक्शन लगाने से ही उनके बच्चे की मौत हुई है।