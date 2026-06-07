नीमच में 17 दिन की शादी, 5 लाख के जेवर और नकदी लेकर कार में बैठकर भागी दुल्हन

शादी के बाद दुल्हन कुछ दिन ससुराल में रही, लेकिन वह लगातार अपने कथित भाइयों के संपर्क में थी और मायके जाने का बहाना बनाकर आती-जाती रही। साजिश के तहत 4 जून की रात करीब 8 बजे युवती के पास फोन आया, जिसके बाद वह घर से बाहर निकली। बाहर पहले से ही एक कार उसका इंतजार कर रही थी। वह अपने साथ सोने का टीका, मंगलसूत्र, कान के टॉप्स, करीब 550 ग्राम चांदी के आभूषण, दिवंगत सास की अंगूठी सहित लगभग पांच लाख रुपये के जेवरात और 37 हजार रुपये की नकदी समेटकर कार में बैठकर फरार हो गई। जब पीड़ित ने युवती के कथित भाई से फोन पर संपर्क किया, तो उसने भी गोलमोल जवाब देते हुए केवल इतना कहा कि वे उसे ढूंढ रहे हैं।