नीमच में खाकी की दबंगई, युवक को सरेआम धमकाया

रतनगढ़ से भेजा गया अतिरिक्त पुलिस बल

घटनाक्रम के जो वीडियो सामने आए हैं, उनमें रात के समय जाट पुलिस चौकी के बाहर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जमा दिखाई दे रहे हैं। पुलिस से ग्रामीणों की तीखी बहस हो रही है। ग्रामीण स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ है। न्याय के लिए वे पुलिस के पास ही आएंगे। जाट चौकी पर हालात बेकाबू होते देख रतनगढ़ थाने से तत्काल अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर भेजा गया। पुलिस अधिकारियों की लंबी समझाइश और जद्दोजहद के बाद भीड़ शांत हुई। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों के भारी आक्रोश और दबाव को देखते हुए आरक्षक जसवंत मेडा को अपनी गलती का अहसास हुआ। उसने भीड़ के सामने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी। इसके बाद स्थिति को नियंत्रण में लेते हुए पुलिस टीम आरक्षक को अपने साथ रतनगढ़ ले आई।