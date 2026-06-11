बता दें श्रीलंका में खेले जा रही इस त्रिकोणीय सीरीज के शुरुआती मैच में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 8 रनों से हराया था। उस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए श्रीलंका के सामने 278 रन का लक्ष्य दिया था। इसके जवाब में श्रीलंका की टीम 269 रन पर सिमट गई और भारत ने वह मुकाबला 8 रनों के अंतर से जीत लिया था। उस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी का बल्‍ला नहीं चला था। वह 12 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए थे। दिलचस्‍प बात ये है कि उस मैच में उन्‍होंने 3 चौके लगाए थे और एक भी छक्‍का नहीं लगा सके थे।