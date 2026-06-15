पानी की बौछारों से लेकर लाठियां व पुलिस के कड़े पहरे में बीजेपी दफ्तर से पहुंचने से पहले ही रोका



लाठियां भांजी तो उठाकर पुलिस वाहन में डाला

युवक कांग्रेस व एनएसयूआई के इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने सरकार व चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गांधीचौराहा स्थिति कांग्रेस कार्यालय से चलकर बीजेपी कार्यालय का घेराव करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता आगे बढ़े तो युवराज क्लब के समीप पुलिस ने बेरीकेट लगाकर रोका। यहीं पर डेढ़ घंटे तक प्रदर्शन चला। इस दौरान कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए लाठियां भांजी गई तो कई कार्यकर्ताओं को घसीटकर पुलिस वाहनों में डाला गया। बैरीकेट पर चढकऱ आगे बढ़ते कार्यकर्ताओं को पानी की बोछार व धक्का देकर पीछे हटाया गया। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 5 से 6 थानों का पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रदर्शन के दौरान एएसपी तेरसिंह बघेल, सीएसपी जितेंद्र भास्कर, कोतवाली टीआइ पुष्पेंद्रसिंह राठौर, वायडी नगर टीआइ शिवांशु मालवीय सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।