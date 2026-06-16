स्मार्ट मीटर व बिजली के भारी भरकम बिलों के विरोध में सडक़ पर उतरी कांग्रेस

मंदसौर.शहर में स्मार्ट मीटर लगने का काम लंबे समय से चल रहा है, लेकिन एक माह पहले अभिनंदन क्षेत्र में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के यहां लगाए गए। इसके बाद जो बिजली के बिल आए वह अत्यधिक राशि के आए। इसके बाद से भारी भरकम बिलों को लेकर विरोध का दौर शुरू हो गया। बिजली कंपनी भले ही खपत बढऩे और टैरिफ की राशि बढऩे के कारण अधिक राशि के बिल आने व स्मार्ट मीटर के लाभ गिना रही हो लेकिन आम उपभोक्ताओं में बिलों को लेकर आक्रोश है। इस मुद्दे को कांग्रेस ने भी भुनाने के लिए उठाया। कई दिनों से चल रहे प्रदर्शन के बाद मंगलवार को कांग्रेस इसे लेकर सडक़ों पर उतरी और स्मार्ट मीटर व अत्यधिक राशि के आ रहे बिलों के विरोध में रैली निकालकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंप स्मार्ट मीटर हटाने और अधिक राशि के बिल वापस लेने की मांग की। इसी को लेकर आज भी प्रदर्शन होगा।