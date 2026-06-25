दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस-वे पर ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार कार, 4 की मौत 2 गंभीर

घटना के बाद सड़क पर चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि, ये भीषण सड़क दुर्घटना सुबह करीब 11 बजे घटी है। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को कार से बाहर निकाला और ट्राली की मदद से तत्काल स्थानीय अस्पताल रवाना कर दिया है। जबकि, दुर्घटनाग्रस्त कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैस जिसमें अन्य चारों शव फंस गए। इधर, घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौक पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे शवों को बाहर निकालकर पंचनामा बनाया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल रवाना कर दिया गया है।