250 रुपए की उधारी मांगने पर हुआ विवाद, ग्वालियर में चौकीदार के बेटे को जिंदा जलाया

पुलिस के अनुसार, न्यू प्रेमनगर (हजीरा) निवासी रामचंद्र सेंगर मयूर मार्केट स्थित एक टूर एंड ट्रैवल्स कार्यालय में चौकीदार हैं। उनका बेटा आकाश भी उनके काम में हाथ बंटाता है और ऑटो स्टैंड के संचालन में मदद करता है। रात में पेट्रोल पंप बंद होने के बाद जरूरतमंद वाहन चालकों को पेट्रोल उपलब्ध कराने के लिए रामचंद्र अतिरिक्त पेट्रोल रख लेते थे। मंगलवार रात करीब 11 बजे आरोपी अनुज उर्फ वली गुर्जर, सचिन गुर्जर और अरविंद छावई बाइक से वहां पहुंचे। आरोपियों ने 100 रुपए का पेट्रोल लिया और 500 रुपए का नोट दिया। इसी दौरान रामचंद्र ने पहले से बकाया 250 रुपए की उधारी भी काट ली। इस बात पर विवाद शुरू हो गया।