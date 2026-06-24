‘जिंदगी को कहा- Bye-Bye…’, बीवी को नहीं भुला पाया विजय, ग्वालियर में जिंदा जला

थाटीपुर थाना पुलिस की जानकारी के मुताबिक नदीपार टाल निवासी 43 वर्षीय विजय शाक्य पुत्र रामचरण शाक्य मजदूरी करके अपना जीवनयापन करता था। बीते एक महीने पहले ही उसकी पत्नी की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। पत्नी की मौत के बाद से विजय खामोश रहता था। वह ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता था। पत्नी की मौत ने उसे परेशान कर दिया था। वह डिप्रेशन में भी था। पता चला है कि पत्नी के जाने का गम भुलाने के लिए उसने शराब का सहारा लेना भी शुरु कर दिया था। बीते कई दिनों से वह ज्यादा शराब पी रहा था। विजय अपने चार भाईयों में सबसे छोटा है। हादसे के बाद से परिवार के लोग सदमे में हैं।