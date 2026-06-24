लैंडफिल साइट…पुराना कचरा बना पहाड़, नया बढ़ा रहा बोझ, रोज धधक रही आग

नतीजा लैंडफिल साइट पर हर दिन धधकती आग और उससे निकलता जहरीला धुआं, जो स्थानीय निवासियों के फेफड़ों में धीरे-धीरे जहर घोल रहा है। शहर को कचरे के पहाड़ से मुक्ति दिलाने के दावे लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि लैंडफिल साइट पर वर्षों पुराना कचरा आज भी जस का तस पड़ा हुआ है। हालात यह हैं कि लैंडफिल साइट पर 11.63 लाख टन और बुद्धा साइट पर करीब एक लाख टन पुराने कचरे का ढेर अब भी मौजूद है। दूसरी ओर शहर से निकलने वाला नया कचरा भी बोझ को बढ़ा रहा है।