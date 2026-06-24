3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरु, यात्रियों को मिलेगा ‘कंफर्म टिकट’! ग्वालियर की ट्रेनें फुल

Amarnath Yatra Waiting list: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर शहर के शिवभक्तों में भारी उत्साह है, लेकिन बाबा बर्फानी के दर्शन की राह में सबसे बड़ा रोड़ा रेलवे की वेटिंग लिस्ट बन गई है। एमपी के ग्वालियर शहर से जम्मू-तवी की ओर जाने वाली तमाम ट्रेनों में अभी से पैर रखने की जगह नहीं बची है। जून के आखिरी हफ्ते से लेकर पूरे जुलाई महीने तक जम्मू रूट की ट्रेनों में लगभग नो-रूम की स्थिति बन गई है, यानी अब यात्रियों को टिकट बुकिंग का मौका ही नहीं मिल रहा है और कई ट्रेनों में रिग्रेड के हालात बन चुके हैं।