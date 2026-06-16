उज्जैन-इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन में 7 नेशनल हाईवे, रेल-सड़क नेटवर्क का जाल, दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर से जुड़ेगा

मेट्रोपॉलिटन रीजन में परिवहन नेटवर्क का खास ख्याल रखा जाएगा ताकि औद्योगिक विकास रफ्तार पकड़े। रेल और सड़क नेटवर्क का उपयोग कर पूरे रीजन का समग्र विकास होगा। बता दें कि रीजन में वर्तमान में 996 किमी लंबे सात नेशनल हाईवे और 468 किमी के 14 स्टेट हाईवे हैं। वहीं नागदा-उज्जैन, उज्जैन-देवास-इंदौर-महू, उज्जैन-मक्सी, इंदौर-फतेहाबाद-रतलाम रेल रूट भी हैं। इसके अलावा इंदौर-धार और महू-सनावद, महू-मनमाड़, मांगलिया-बुधनी रेल रूट की निर्माण प्रक्रिया जारी है। वहीं दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर से भी रीजन जुड़ रहा है। इससे उद्योग रियल एस्टेट, पर्यटन और कृषि प्रसंस्करण के साथ ही लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भी बड़े निवेश आएंगे।