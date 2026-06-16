एमपी कैबिनेट में हो सकता है तबादला तारीख बढ़ाने पर मंथन, ये अहम फैसले हो सकते हैं मंजूर

MP Cabinet: मध्य प्रदेश कैबिनेट मीटिंग थोड़ी देर में शुरू होगी। सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित इस मीटिंग में आज मंत्री सीएम से तबादला तारीख बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। दरअसल प्रदेश में 1 जून से कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों से प्रतिबंध हटाया गया, जो सोमवार 15 जून को समाप्त हो गया। जीएडी की तबादला नीति के तहत इस बार तबादला आदेश ई-ऑफिस के माध्यम से ऑनलाइन जारी किए गए। निर्धारित समय सीमा के बाद जारी होने वाले तबादलों को लेकर साफ था कि ये आदेश मान्य नहीं होंगे। बता दें कि पिछली कैबिनेट बैठक में भी मंत्री तबादलों की अंतिम तारीख बढ़ाने को लेकर सीएम से मांग कर रहे थे। लेकिन तब सीएम मोहन यादव ने दो टूक कहा था कि तबादलों की अंतिम तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। जो भी तबादले करने हैं तय समय-सीमा में ही करें।