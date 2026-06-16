विकीपीडिया पर Death of Twisha Sharma पेज, ट्विशा शर्मा मौत का मामला फिर चर्चा में

ट्विशा शर्मा केस को लेकर विकीपीडिया पर बने Death of Twisha Sharma पेज पर ट्विशा शर्मा केस की अब तक की सारी जानकारी है। भोपाल में 12 मई से केस के बैकग्राउंड से लेकर पुलिस, जांच एजेंसी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट से जुड़े सभी तथ्य इसमें शामिल किए गए हैं। हालांकि इस पेज पर 16 जून का नया अपडेट दोबारा हिरासत में लिया गया है, अभी आना बाकी है। इस पेज की खूबी होती है कि जैसे ही नया अपडेट आता है, इसकी जानकारी रखने वाला खुद इस जानकारी को पेज पर अपडेट कर सकता और नए लिंक जोड़ सकता है। विकीपीडिया पर नजर आने वाला ट्विशा शर्मा केस का यह फिलहाल एक ही पेज और आर्टिकल भी है। यह अंग्रेजी भाषा में 'Death of Twisha Sharma' है। वहीं एक पेज ट्विशा शर्मा का निधन नाम से हिंदी में लिखा गया है।