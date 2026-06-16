गिरिबाला और समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत खत्म, कोर्ट में पेश कर दोबारा रिमांड पर ले सकती है CBI!

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के इस हाईप्रोफाइल मामले में सामने आ रहा है कि सीबीआई ने रिमांड अवधि के दौरान कई महत्वपूर्ण प्वॉइंट्स पर दोनों से अलग-अलग पूछताछ की है। साथ ही डिजिटल और अन्य तकनीकी साक्ष्यों को लेकर भी मामले में पड़ताल की जा रही है। ऐसे में अगर जांच के दौरान सीबीआई को नए साक्ष्य मिले हैं, तो उन्हें कोर्ट में पेश किया जा सकता है। इन सबूतों के आधार पर ही सीबीआई दोबारा पूछताछ के लिए उनके रिमांड की मांग कर सकती है। बता दें कि इस मामले में पिछली सुनवाई 2 जून को हुई थी, तब से दोनों ही आरोपी जेल में हैं।