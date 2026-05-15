Petrol Diesel Price Hike : पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े, जानें भोपाल में क्या हैं नई कीमतें

सरकारी तेल कंपनियों की ओर से शुक्रवार सुबह जारी तेल की खुदरा कीमतों में देशभर में बदलाव दिख रहा है। नई दरें देर रात से लागू की जा चुकी हैं। पेट्रोलियम कंपनियों ने पहले ही महंगे क्रूड की वजह से रोजाना करीब 1,000 करोड़ रुपए के नुकसान का दावा किया था। पेट्रोलियम मंत्री ने भी कहा था कि, अगर तेल के खुदरा दाम नहीं बढ़ाए गए तो तेल कंपनियों का घाटा एक तिमाही में ही 1 लाख करोड़ रुपए से ज्‍यादा पहुंच जाएगा। हालांकि, पेट्रोल और डीजल के खुदरा दाम में जो बढ़ोतरी की गई है, घाटे के मुकाबले कम ही है।