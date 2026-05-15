NEET परीक्षा की नई तारीख घोषित, एमपी के 1.20 लाख छात्रों के लिए बड़ी खबर

नीट परीक्षा रद्द होने के बाद मध्य प्रदेश के 1 लाख 20 हजार छात्र निराश हो गए थे। अभिभावकों में भी गहरी नाराजगी थी। परिवार में चिंता का माहौल बन गया था। हर कोई यही बात कर रहा था कि, बच्चों की मेहनत पर पानी फिर गया है। इसी सिलसिले में कांग्रेस की महिला विंग ने छात्रों के भविष्य को लेकर प्रदर्शन तक किया था। इस बारे में महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना बौरासी सेटिया ने कहा था कि, इन छात्रों का भविष्य अंधकार में डूब गया है। हर कोई समझ सकता है कि उन्हें पढ़ाने-लिखाने के लिए उनके परिवार कितनी कुर्बानियां देते हैं। भाजपा सरकार के राज में 90 बार प्रश्न पत्र लीक हो चुके हैं और 50 बार दोबारा परीक्षाएं हो चुकी हैं। ऐसे में कई छात्र दोबारा परीक्षा देने का मौका गंवा बैठते हैं।