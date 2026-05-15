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NEET परीक्षा की नई तारीख घोषित, एमपी के 1.20 लाख छात्रों के लिए बड़ी खबर

NEET Exam New Date 2026 : देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा की नई तारीख घोषित कर दी गई है। 21 जून को एक बार फिर उम्मीदवार इस साल की परीक्षा दे सकेंगे। हालही में ये परीक्षा पेपर लीक के चलते कैंसिल कर दी गई थी।

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भोपाल

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Mohammad Faiz Mubarak

May 15, 2026

NEET Exam New Date 2026

NEET परीक्षा की नई तारीख घोषित (Photo Source- Patrika)

NEET Exam New Date 2026 : देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG 2026 को पेपर लीक मामले के चलते रद्द ककी गई परीक्षा की अब नई तारीख घोषित कर दी गई है। 21 जून को अब एक बार फिर परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस खबर के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के 1.20 लाख समेत देशभर के 22 लाख उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत देने वाला फैसला माना जा रहा है।

बता दें कि, परीक्षा रद्द होने से छात्रों और अभिभावकों के बीच गहरी नाराजगी और चिंता का माहौल बन गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपी थी। हालांकि, इसी बीच अब साल 2026 में ही नई तारीखों की घोषणा होने से लाखों छात्रों की मेहनत पर पानी फिरने से बच गया है।

एमपी में 1.20 लाख छात्र देंगे परीक्षा

नीट परीक्षा रद्द होने के बाद मध्य प्रदेश के 1 लाख 20 हजार छात्र निराश हो गए थे। अभिभावकों में भी गहरी नाराजगी थी। परिवार में चिंता का माहौल बन गया था। हर कोई यही बात कर रहा था कि, बच्चों की मेहनत पर पानी फिर गया है। इसी सिलसिले में कांग्रेस की महिला विंग ने छात्रों के भविष्य को लेकर प्रदर्शन तक किया था। इस बारे में महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना बौरासी सेटिया ने कहा था कि, इन छात्रों का भविष्य अंधकार में डूब गया है। हर कोई समझ सकता है कि उन्हें पढ़ाने-लिखाने के लिए उनके परिवार कितनी कुर्बानियां देते हैं। भाजपा सरकार के राज में 90 बार प्रश्न पत्र लीक हो चुके हैं और 50 बार दोबारा परीक्षाएं हो चुकी हैं। ऐसे में कई छात्र दोबारा परीक्षा देने का मौका गंवा बैठते हैं।

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Updated on:

15 May 2026 10:06 am

Published on:

15 May 2026 09:56 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / NEET परीक्षा की नई तारीख घोषित, एमपी के 1.20 लाख छात्रों के लिए बड़ी खबर

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