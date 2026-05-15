सिंधिया बनाम केपी यादव: सोशल मीडिया वॉर के बाद संगठन ने संभाली कमान

mp politics: गुना-शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में भाजपा की अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों तक पहुंच गई है। पूर्व सांसद डॉ. केपी यादव को मध्यप्रदेश राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से शुरू हुई बयानबाजी ने अब संगठन को हस्तक्षेप के लिए मजबूर कर दिया है। हालात यह हैं कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और डॉ. केपी यादव समर्थकों के बीच चल रही सियासी जंग पर भाजपा ने अनुशासन का डंडा चला दिया है। दोनों खेमों से जुड़े नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया गया है।