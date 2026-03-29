रेल यात्रियों के जरूरी खबर, अप्रेल में कैंसिल रहेंगी ये 6 बड़ी ट्रेनें, यहां देखें लिस्ट

-ट्रेन नंबर 18237 बिलासपुर–अमृतसर (छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस) 5 अप्रैल 2026 से 25 अप्रैल 2026 तक कैंसिल रहेगी।

-ट्रेन नंबर 18238 अमृतसर–बिलासपुर (छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस) 7 अप्रैल से 27 अप्रैल 2026 तक कैंसिल रहेगी।

-ट्रेन नंबर 12410 हजरत निजामुद्दीन–रायगढ़ (गोंडवाना एक्सप्रेस) 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21 और 22 अप्रैल 2026 को कैंसिल रहेगी।

-ट्रेन नंबर 12409 रायगढ़–हजरत निजामुद्दीन (गोंडवाना एक्सप्रेस) 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23 और 24 अप्रैल 2026 को कैंसिल रहेगी।

-ट्रेन नंबर 12807 विशाखापत्तनम–हजरत निजामुद्दीन (समता एक्सप्रेस) 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22 और 30 अप्रैल 2026 को कैंसिल रहेगी।

-ट्रेन नंबर 12808 हजरत निजामुद्दीन–विशाखापत्तनम (समता एक्सप्रेस) 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24 और 25 अप्रैल 2026 को कैंसिल रहेगी।