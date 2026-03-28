स्कॉर्पियो पर लगा था भाजपा का झंडा, हो रही थी शराब तस्करी, लाखों का माल पकड़ाया

MP News :मध्य प्रदेश के दतिया में भाजपा का झंडा लगी स्कोर्पियो से अवैध शराब की तस्करी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि, सूचना मिलने पर जब पंडोखर पुलिस ने वाहन की घेराबंदी कर रोककर चैक किया तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। हालांकि, मौके का फायदा उठाकर स्कॉर्पियो चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं, पुलिस ने वाहन के साथ अवैध शराब का जखीरा जब्त कर मामले को जांच में ले लिया है।