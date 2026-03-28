भजन को लेकर विवाद, पिता-पुत्र ने की फायरिंग, भाजपा नेता के चालक समेत 3 घायल

आपको बता दें कि, शहर के टिकोनिया मुरार इलाके में रहने वाले राजकुमार पांडेय का कहना है कि, उनके घर के पास माता का प्रसिद्ध मंदिर है। शुक्रवार को मंदिर परिसर में साउंड सिस्टम लगाकर भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा था। लेकिन, ये धार्मिक आयोजन बस्ती में ही रहने वाले पप्पी उर्फ मुन्ना रजक के साथ - साथ उनके बेटे निर्मल उर्फ भूरा और सूरज रजक को ये भजन रास नहीं आया। भजन संध्या के दौरान तीनों मंदिर परिसर में पहुंचे और भजन बंद करने की मांग करने लगे। जब स्थानीय लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो वे रंगबाजी पर उतर आए। हंगामे की खबर सुनकर राजकुमार के भाई संतोष पांडेय और चचेरा भाई आकाश पांडेय भी मौके पर पहुंच गए।