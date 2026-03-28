खेत के गड्ढे में डूबकर एक ही परिवार के दो मासूमों की मौत, गांव में मातम

जब दोनों मासूमों के परिजन को बच्चों के गड्ढे में गिरने की जानकारी लगी तो वो तुरंत ही गड्ढे की ओर दौड़े और बच्चों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। दोनों ही बच्चे पानी में डूबकर जान गवा चुके थे। बच्चों के मृत घोषित होने के बाद पूरे परिवार में चीख पुकार मच गई। वहीं, एक ही परिवार के दो मासूमों की एक साथ मौत होने से पूरे गांव में शोक की लहर है। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं, परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है।