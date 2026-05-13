मीजल्स (खसरा) की शहर में दस्तक: जेएएच के आइसीयू में छह बच्चे भर्ती, 9 महीने की बच्ची में संक्रमण की हुई पुष्टि

ग्वालियर. संक्रामक बीमारी मीजल्स (खसरा) एक बार फिर ग्वालियर शहर और आसपास के इलाकों दस्तक दे चुका है। जयारोग्य अस्पताल (जेएएच) के पीडियाट्रिक वार्ड में मीजल्स के लक्षणों वाले 6 बच्चों को भर्ती किया गया है, जिनमें से एक 9 महीने की बच्ची की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस खुलासे के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है और प्रभावित इलाकों में संपर्क ट्रेङ्क्षसग का काम शुरू कर दिया गया है। मीजल्स के लक्षण दिखने के बाद जेएएच में भर्ती 6 बच्चों में से एक साल से कम उम्र के दो बच्चे (इनमें 9 महीने की पॉजिटिव बच्ची शामिल) है। 2 से 5 साल की उम्र के दो बच्चे। 8 और 14 साल की उम्र के दो 2 बच्चे शामिल हैं। इनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। संक्रमण केवल शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि आसपास के इलाकों में भी फैल चुका है। भर्ती मरीज ग्वालियर के शंकरपुर, चंद्रवदनी नाका के अलावा चीनोर, भितरवार, टेकनपुर और धौलपुर जैसे क्षेत्रों से आए हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग की ङ्क्षचता बढ़ गई है कि यह वायरस कितनी तेजी से अलग-अलग जगहों पर अपने पैर पसार सकता है।