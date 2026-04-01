एमपी में छोटे भाई की शादी के रिसेप्शन के अगले दिन पटवारी ने दी जान, कमरे में मिले दो पत्र

एमबी नगर निवासी पटवारी रविशंकर खराड़ी (33) ने मंगलवार को अपने छोटे भाई सिद्धार्थ खराड़ी की शादी के रिसेप्शन के अगले ही दिन अपने घर के कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। आलोट अनुभाग के खजूरी सोलंकी में पटवारी के रूप में पदस्थ रविशंकर की तीन साल की बेटी है और पत्नी रीना छह-सात माह की गर्भवती हैं। पुलिस ने कमरे से दो पत्र बरामद किए, जिनमें से एक 15 दिन पुराना है। इस पत्र में रविशंकर ने आलोट की नायब तहसीलदार सविता राठौड़ पर काम के लिए जबरन दबाव बनाने, नोटिस देने और परेशान करने का आरोप लगाया है। दूसरा पत्र मंगलवार को ही लिखा गया था, जिसके विषय में जानकारी सामने नहीं आई है।