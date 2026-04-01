Ratlam SP ने TI को किया लाइन अटैच, 14 प्रधान आरक्षक का तबादला आदेश जारी

इसके अतिरिक्त, एसपी अमित कुमार ने जिले के विभिन्न थानों में कार्यरत 14 प्रधान आरक्षकों के भी स्थानांतरण आदेश जारी किए हैं। तबादला सूची के अनुसार, यातायात थाने में पदस्थ राहुल राठौर को आलोट, शैलेंद्र सिंह को डीडी नगर, जयंतिलाल को ताल और विजय झोडिया को माणकचौक भेजा गया है। माणकचौक थाने के सुधीर सिंह को रिंगनोद, शिवगढ़ के धीरेंद्र सिंह शिवपाल सिंह को औक्षे जावरा स्थानांतरित किया गया है। पुलिस लाइन से कमल सिंह नावडे़ को ताल, फिरोज मंसूरी को स्टेशन रोड और दशरथ पाटीदार को आलोट भेजा गया है। स्टेशन थाने के कृष्णपाल सिंह को आलोट, डीडी नगर से अर्चना बाथरी को रावटी, नामली से रामचंद्र बारोड को औक्षे रतलाम और औक्षे रतलाम से धीरज गावडे़ को डीडी नगर स्थानांतरित किया गया है।