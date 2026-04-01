रुनीजा में दो बाइक की टक्कर, रतलाम के युवक की मौत, तीन घायल

जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान गोपाल सोनार्थी (पिता जगदीश सोनार्थी), निवासी कोठड़ी, थाना बिलपांक, जिला रतलाम के रूप में हुई है, जिनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। दूसरी बाइक क्रमांक एमपी 09 एएम 2008 पर सवार समीर पटेल (निवासी गुणावद) और उनके पीछे बैठी एक महिला घायल हो गए। समीर पटेल के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, वहीं महिला के पैर में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। दूसरी बाइक क्रमांक एमपी 43 डी क्यू 1504 पर बाबूलाल पिता मांगू वसुनिया (उम्र 70 वर्ष) सवार थे, जो इस हादसे में घायल हुए हैं। बाबूलाल के सिर सहित शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।