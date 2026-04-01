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#RSS के भय्या जोशी रतलाम में, दो आयोजनों में होंगे शामिल

रतलाम. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के वरिष्ठ नेता भय्या जोशी बुधवार को रतलाम शहर में दो अलग-अलग आयोजनों में शामिल होंगे। उनके दोनों कार्यक्रम काटजू नगर में स्थित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में निर्धारित किए गए हैं। आयोजन की जानकारी के अनुसार, भय्या जोशी का पहला कार्यक्रम दोपहर एक बजे शुरू होगा। इस दौरान वे [&hellip;]

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रतलाम

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Ashish Pathak

Apr 21, 2026

rss yuva sangam gen-z role nation building mp news

rss yuva sangam (फोटो- सोशल मीडिया)


रतलाम. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के वरिष्ठ नेता भय्या जोशी बुधवार को रतलाम शहर में दो अलग-अलग आयोजनों में शामिल होंगे। उनके दोनों कार्यक्रम काटजू नगर में स्थित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में निर्धारित किए गए हैं।

आयोजन की जानकारी के अनुसार, भय्या जोशी का पहला कार्यक्रम दोपहर एक बजे शुरू होगा। इस दौरान वे काटजू नगर के सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में महिलाओं की एक संगोष्ठी में भाग लेंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य महिलाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर संवाद और विचार-विमर्श करना है। यह सत्र महिलाओं के साथ सीधे बातचीत का अवसर प्रदान करेगा।

दूसरा महत्वपूर्ण आयोजन

इसी क्रम में, शाम छह बजे भय्या जोशी का दूसरा महत्वपूर्ण आयोजन होगा। यह कार्यक्रम भी सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल परिसर में ही आयोजित किया जाएगा। इस शाम के आयोजन में भय्या जोशी शहर के प्रमुखजनों से वार्ता करेंगे। प्रमुखजनों में विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्ति और समाज के प्रभावशाली लोग शामिल होंगे। यह वार्ता सत्र समसामयिक विषयों पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए समर्पित होगा। आरएसएस के भय्या जोशी के इस शहर आगमन को लेकर स्थानीय स्तर पर तैयारियां की गई हैं। उनका यह दौरा सामाजिक संपर्क और संवाद स्थापित करने की उनकी नियमित गतिविधियों का हिस्सा है, जिसके तहत वे समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़ेंगे।

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Published on:

21 Apr 2026 09:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / #RSS के भय्या जोशी रतलाम में, दो आयोजनों में होंगे शामिल

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