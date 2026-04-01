RSS के भय्या जोशी रतलाम में, दो आयोजनों में होंगे शामिल

इसी क्रम में, शाम छह बजे भय्या जोशी का दूसरा महत्वपूर्ण आयोजन होगा। यह कार्यक्रम भी सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल परिसर में ही आयोजित किया जाएगा। इस शाम के आयोजन में भय्या जोशी शहर के प्रमुखजनों से वार्ता करेंगे। प्रमुखजनों में विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्ति और समाज के प्रभावशाली लोग शामिल होंगे। यह वार्ता सत्र समसामयिक विषयों पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए समर्पित होगा। आरएसएस के भय्या जोशी के इस शहर आगमन को लेकर स्थानीय स्तर पर तैयारियां की गई हैं। उनका यह दौरा सामाजिक संपर्क और संवाद स्थापित करने की उनकी नियमित गतिविधियों का हिस्सा है, जिसके तहत वे समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़ेंगे।