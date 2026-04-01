रतलाम में आज से अखिल भारतीय शूटिंग बाल स्पर्धा

ये करेंगे स्पर्धा का उद्घाटन

उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि मंडल रेल प्रबंधक अश्विन कुमार होंगे। विशिष्ट अतिथि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इफका लैबोरेट्रीज के दिनेशचंद्र सियाल, अपर मंडल रेल प्रबंधक अक्षय कुमार, सचिव रतलाम मंडल खेलकूद संघ पीयूष पांडे, वरिष्ठ मंडल बिजली इंजीनियर धर्मेंद्र कुमार प्रजापति, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अविनाश कुमार और सेवानिवृत वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक अजय ठाकुर शामिल रहेंगे। समापन पर नगर निगम महापौर प्रहलाद पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, भाजयुमो के प्रदेश महामंत्री विप्लव जैन और बडनगऱ विधायक जितेंद्र पंड्या प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगे।