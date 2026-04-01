19 अप्रेल तक रतलाम में लू का अलर्ट, दोपहर 12 से 4 बजे के बीच बाहर नहीं निकले

आगामी दिनों में इसमें 2-3 डिग्री की और बढ़ोतरी हो सकती है। 19 अप्रैल तक लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। बदलते मौसम के साथ ही गर्मी में लू लगने का खतरा हमेशा रहता है। पत्रिका ने गर्मी में लू लगने के लक्षण, खानपान से लेकर बचाव आदि पर डॉक्टर्स की पैनल से बात की। इसमें रतलाम मेडिकल कॉलेज के डॉ विनय शर्मा, संजीवनी क्लीनिक के डॉ अभय ओहरी शामिल रहे। दोनों ने पत्रिका के पाठकों के लिए अमूल्य राय दी।