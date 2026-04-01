परशुराम ने कहा था- अन्याय को सहन करते चले जाना पाप है

परशुराम आगाह करते हैं, कि सहिष्णु रहो चाहे जिस सीमा तक, किन्तु लोहा कभी भी ठंडा मत होने देना। जीवन अंततः एक भीषण युद्ध है, और इसे जीते बिना मुक्ति सम्भव है ही नहीं। इसलिये वे बार-बार कहते हैं - "योद्धा बनो ।" वे स्वयं को क्रान्तिकारी घोषित करते हैं, पराक्रमी घोषित करते हैं, किन्तु कभी भगवान् घोषित नहीं करते। उनके अनुसार योद्धा के भीतर ही भगवान् का निवास है। कोई कहते हैं कि परशुराम चिरजीवी हैं। यह सत्य है, क्योंकि परशुराम का काम अभी पूरा नहीं हुआ। यह भी हमारे सामने है कि पृथ्वी पर हिंसा चल रही है और धर्म साधना भी। इसलिये परशुराम का तीव्रता के साथ याद आने का भी यही कारण है।