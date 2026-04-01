अब आधार पर कृषि उपज मंडी में किसानों को मिलेगी प्रवेश पर्ची

एसडीएम ने गेहूं उपार्जन केंद्रों का किया आकस्मिक निरीक्षण

जिले में उपार्जन केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन किया जा रहा है। शुक्रवार को आलोट क्षेत्र में एसडीएम आलोट रचना शर्मा ने उपार्जन केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने तौल कांटों का सत्यापन किया। एसडीएम ने किसानों से संवाद कर उपार्जन प्रक्रिया, उपलब्ध सुविधाओं एवं केंद्रों पर की जा रही व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।