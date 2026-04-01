एमपी में कांग्रेस ने बनाई वित्तीय संकट हल करने की नई योजना, AICC की मंजूरी के लिए भेजा प्रस्ताव

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस पिछले 25 साल से सत्ता से बाहर है, ऐसे में कार्यकर्ताओं को और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। बूथ एवं ब्लॉक स्तर पर कम से कम 30 हजार परिवारों को जोड़कर संगठन को मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि आज मध्य प्रदेश कर्ज, क्राइम और करप्शन के कैंसर से जूझ रहा है, इसे बचाने के लिए हमें अपनी आहुति देनी होगी। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों का सम्मेलन शुक्रवार को भोपाल के रविंद्र भवन में शुक्रवार को आयोजित किया गया। सम्मेलन में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, कमलेश्वर पटेल, कांतिलाल भूरिया, डॉ. गोविंद सिंह, सुखदेव पांसे, विजयलक्ष्मी साधौ सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। हालांकि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सम्मेलन में नहीं पहुंचे।