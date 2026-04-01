अगर इन 5 खामियों को दूर कर ले मुंबई इंडियंस, तो जीत की पटरी पर लौटना हो जाएगा आसान

सूर्यकुमार यादव के साथ-साथ हार्दिक पंड्या भी इस सीजन बल्ले और गेंद दोनों से कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रहे हैं। टॉप ऑर्डर के नाकाम होने पर एमआई को हार्दिक से दमदार प्रदर्शन की उम्मीद रहती है। हालांकि, हार्दिक 4 मुकाबलों में 27 की औसत से महज 81 रन ही बना सके हैं। बतौर फिनिशर वह उस लय में नजर नहीं आए हैं, जिसके लिए जाने जाते हैं। गेंदबाजी में उन्होंने 5 मुकाबलों में 7 विकेट लिए हैं, लेकिन उनका इकोनॉमी रेट 9.17 रहा है।