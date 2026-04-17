जसप्रीत बुमराह की ऐसी तस्वीर नहीं देखना चाहेगा कोई फैन! पंजाब किंग्स के खिलाफ झलका दुख, दर्द, तकलीफ

अगर पिछले सीजन की बात करें, तो आईपीएल 2025 में जसप्रीत बुमराह ने 20 विकेट चटकाए थे। हालांकि उस सीजन की शुरुआत भी उन्होंने बिना विकेट के की थी, लेकिन अंत तक शानदार वापसी करते हुए उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। अब तक 150 आईपीएल मुकाबलों में 183 विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह का इकोनॉमी रेट भी काफी शानदार रहा है। आमतौर पर वह हर 18 रन पर एक विकेट हासिल कर लेते हैं, लेकिन इस सीजन में लगभग 164 रन खर्च करने के बावजूद वह एक भी विकेट नहीं ले पाए हैं। यही वजह है कि पंजाब किंग्स के खिलाफ आखिरी ओवर में उनकी जो तस्वीर सामने आई, उसने सभी क्रिकेट फैंस को हैरान और भावुक कर दिया।