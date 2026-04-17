2 साल पहले KKR ने की ऐसी गलती, जिसकी वजह से आज एक मैच जीतने के लिए तरस रही टीम

KKR in IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) सबसे कमजोर टीम साबित हो रही है, जो 24 मुकाबलों के बाद भी अब तक एक भी मैच नहीं जीत पाई है। अब तक खेले गए 5 मैचों में से 4 हार चुकी है, जबकि एक मुकाबला रद्द हुआ था। केकेआर आईपीएल 2025 में भी प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई थी। टीम ने 14 में से 5 मुकाबले जीते थे और 7 हार गई थी, जिसकी वजह से वह 8वें स्थान पर रही और प्लेऑफ से बाहर हो गई थी।